Швейцария частично снимет ограничения, введенные из-за COVID-19

Швейцария считает, что COVID-19 становится эндемичным заболеванием, и с 3 февраля снимает часть ограничений. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом говорится в решении Федерального совета, опубликованном в среду, по итогам заседания правительства. "Появляется все больше признаков того, что кризис заканчивается и начинается эндемическая фаза", - говорится в заявлении.

В ходе заседания 2 февраля власти приняли решение с 3 февраля отменить обязательный карантин для тех, кто напрямую контактировал с заболевшим COVID-19, а также обязательство работать из дома. В то же время остается в силе необходимость уходить на самоизоляцию для тех, у кого обнаружен коронавирус.

По оценке Федерального совета, ситуация в больницах развивается благоприятно. Несмотря на рекордный уровень инфекции, перегрузки не было, а занятость коек оставалась стабильной. Власти полагают, что это связано с высоким иммунитетом населения, который был получен в результате вакцинации или полученной инфекции. Учтено также, что вариант "омикрон" вызывает меньше тяжелых осложнений, чем другие варианты.

Как отмечается, власти готовы отменить и оставшиеся ограничительные меры, однако решение об этом будет принято в ходе заседания 16 февраля, с учетом эпидемиологической ситуации в стране.