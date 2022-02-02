Президент Арцаха проследил за ходом строительства новых населенных пунктов для переселенцев

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян посетил административные территории общин Норагюх, Овсепаван, Астгашен и Айгестан Аскеранского района, где строятся отдельные жилые кварталы для вынужденных переселенцев из оккупированных общин Азох, Драхтик Гадрутского района, Каринтак Шушинского района, Аветараноц, Схнах, Джрагацнер, Мошхумхат, Мадаташен Аскеранского района.

Как сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, глава государства ознакомился с ходом жилищного строительства, обсудил существующие проблемы с ответственными лицами сферы градостроительства.

Для осуществления хозяйственной деятельности рядом с каждым из 700 строящихся двух-, трех-, четырех- и пятикомнатных частных домов будет выделен земельный участок площадью в 1200-1500 кв/м. На территориях новых населенных пунктов и жилых кварталов будут проведены работы по озеленению, а также заложены плодовые сады и тепличные хозяйства, что позволит кардинально решить вопрос занятости населения.

Квартиры, строящиеся на бюджетные и благотворительные средства, планируется сдать в эксплуатацию в несколько этапов. Уже в текущем году будет решена проблема обеспечения жильем существенной части семей переселенцев.

Президент Арутюнян поручил лицам, ответственным за строительные работы, а также соответствующим государственным и общинным структурам в короткие сроки завершить строительные работы, строго соблюдая высокие стандарты качества.

В ходе визита президента сопровождал министр градостроительства Арам Саркисян.