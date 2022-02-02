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Давид Аракелян назначен руководителем аппарата президента Республики Армения

Давид Аракелян назначен руководителем аппарата президента Республики Армения

Исполняющий обязанности президента Республики Армения Ален Симонян подписал указ о назначении Давида Аракеляна руководителем аппарата президента Республики Армения. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.


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