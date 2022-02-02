Швеция направит около 5,5 миллиона долларов для помощи Украине

Швеция направит 50 миллионов шведских крон (около 5,5 миллиона долларов) в фонд "укрепления устойчивости" юго-востока Украины, который создан совместно с Великобританией, США, Канадой и Швейцарией․ Как передает Арменпресс, об этом сообщает МИД королевства.

"Передав 50 миллионов шведских крон в партнерский фонд "Устойчивая Украина", мы еще раз демонстрируем солидарность Швеции с Украиной и непоколебимую поддержку ее суверенитета и территориальной целостности", - приводятся в сообщении слова министра по делам сотрудничества Матильды Эрнкранс.

По ее словам, фонд призван укрепить способность Украины "противостоять российской агрессии на юго-востоке", способствуя повышению качества общественных услуг, расширению диалога и инклюзивному экономическому развитию.

Уточняется, что фонд будет дополнять поддержку со стороны ООН. В МИД Швеции добавили, что Украина является крупнейшим получателем помощи со стороны королевства, которая выделяется на проведение реформ в Восточной Европе и составляет около 240 миллионов шведских крон (более 25 миллионов долларов) ежегодно.