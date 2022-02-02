Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 02-02-22
17:17, 2 Февраль, 2022
ЕРЕВАН, 2 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 2 февраля, курс доллара США сократился на 0.86 драмa и составил 482.52 драм. Курс евро вырос на 1.05 драмa и составил 545.34 драм. Курс российского рубля вырос на 0.04 драмa и составил 6.32 драм. Курс британского фунта вырос на 1.20 драмa и составил 653.57 драм.
ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:
Цена золота выросла на 21.72 драмa и составила 27921.75 драм. Цена серебра выросла на 5.35 драмa и составила 354.95 драм. Цена платины выросла на 297.52 драмa и составила 16180.45 драм.
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