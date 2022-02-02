Азиатские индексы выросли - 02-02-22
ТОКИО, 2 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 2 февраля на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии вырос на 1.68% и составил 27533.60 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 2.14% и составил 1936.56 пункта: Китайский Shanghai Composite не изменился и опять составил 3361.44 пункта, а HANG SENG не изменился и опять составил 23802.26 пункта.
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