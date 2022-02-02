СМИ: в Гвинее-Бисау при попытке переворота погибли не менее шести человек

По меньшей мере шесть человек погибли 1 февраля в столице Гвинеи-Бисау при попытке государственного переворота, которая была пресечена спецназом ВМС страны. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в среду медиагруппа Deutsche Welle со ссылкой на гвинейских военных.

По их словам, шесть человек были убиты в перестрелке в доме правительства, где в тот момент в заложниках у путчистов находились президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало, премьер-министр Нуну Набиам и ряд министров. Потери есть среди как спецназа, так и путчистов.

Прибывшему к дому правительства специальному подразделению морской пехоты удалось вызволить главу государства и членов правительства, которые ранее собрались там на внеочередное заседание Совета министров.

Вернувшись в свою резиденцию, глава государства выступил в ночь на среду с обращением к народу. "Целью путчистов был не только захват власти, но и физическая ликвидация президента", - подчеркнул Умару Сисоку Эмбало. Он сообщил, что законные власти полностью контролируют ситуацию в стране и ряд путчистов уже арестован.

Глава государства заявил, что власть в Гвинее-Бисау пытались захватить подозреваемые в причастности к незаконному обороту наркотиков. "Речь идет о личных амбициях двух или трех человек, которые хотят дестабилизации страны", - сообщил Умару Сисоку Эмбало.