В Ереване откроется Офис Австрийского агентства развития

В рамках визита федерального министра Австрийской Республики по европейским и международным делам Александра Шалленберга в Армению состоится открытие Офиса Австрийского агентства развития в Ереване. Как передает «Арменпресс», об этом на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Австрии заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

Глава МИД Армении посчитал знаменательным тот факт, что визит министра иностранных дел Австрии в Армению приурочен к 30-летию установления дипломатических отношений между Арменией и Австрией.

В свою очередь глава МИД Австрии добавил, что отмечается не только 30-летие установления дипломатических отношений, но и второй визит министра иностранных дел Австрии за последние 12 месяцев в Армению, что свидетельствует о важности двусторонних отношений.

«Мне приятно отметить, что за эти 30 лет реализовано много совместных программ, есть серьезный опыт политического, экономического, культурного диалога и сотрудничества. Безусловно, мы не реализовали весь потенциал отношений между нашими двумя странами. Надеюсь, что этот визит станет для нас стимулом двигаться в этом направлении и перейти к следующему этапу наших отношений», - сказал Арарат Мирзоян.

В перспективе развития двусторонних отношений глава МИД Армении придает большое значение контактам между деловыми кругами Армении и Австрии. Он с большим удовлетворением отметил, что вместе с делегацией во главе с Александром Шалленбергом в Армению прибыла большая делегация австрийского бизнеса. 3 февраля делегация примет участие в открытии армяно-австрийского бизнес форума.