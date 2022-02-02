При ударах турецкой армии по Ираку погибли восемь человек, сообщили СМИ

Турецкая армия нанесла несколько ударов, в том числе и с применением авиации, по городу Махмур в иракской провинции Нейнава, погибли восемь человек и 17 получили ранения. Как передает Арменпресс, об этом сообщает курдское агентство RUDAW со ссылкой на представителей здравоохранения.

"Убиты восемь человек в результате турецкого обстрела, еще 17 получили ранения и были доставлены в больницу Каяра в Нейнава", - пишет агентство.

По данным агентства, в ночь на среду лагерь Махмур и его окрестности были обстреляны турецкими силовиками, в том числе с применением авиации, шесть раз.

Представитель местного отделения Курдской демократической партии Абдаллах Тахер сообщил агентству, что среди погибших - военнослужащие и гражданские.

Город Махмур, контролируемый курдскими "Пешмерга", расположен к югу от столицы курдской автономии Эрбиль.

Ранее министерство национальной обороны Турции сообщило, что ВВС страны провели воздушную операцию против курдских боевиков на севере Ирака и Сирии.

Вооруженный конфликт с Рабочей партией Курдистана начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции.