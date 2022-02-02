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Умерла итальянская актриса Моника Витти

Умерла итальянская актриса Моника Витти

Знаменитая итальянская актриса Моника Витти умерла на 91-м году жизни. Как передает Арменпресс, об этом в среду сообщило агентство ANSA.

Актриса уже более 20 лет не появлялась на публике из-за серьезного генетического заболевания.


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