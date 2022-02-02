Мгер Григорян и Алексей Оверчук обсудили перспективы восстановления транспортных коммуникаций Южного Кавказа

В Ереван с рабочим визитом прибыл вице-премьер РФ Алексей Оверчук. Состоялась встреча Алексея Оверчука с вице-премьером Республики Армения Мгером Григоряном. Об этом «Арменпресс» сообщили в Аппарате вице-премьера.

Во встрече приняли участие генеральный директор ОАО «Российские железные дороги», председатель Правления Олег Белозеров и чрезвычайный и полномочный посол РФ в Армении Сергей Копыркин.

Стороны обсудили вопросы повестки российско-армянских двусторонних отношений, в том числе торгового и экономического сотрудничества. С обеих сторон была отмечена важная роль ЮКЖД для экономики Армении, был обсужден ряд вопросов, касающихся дальнейшего развития сотрудничества с компанией в рамках концессионного соглашения.

В ходе встречи также были затронуты вопросы повестки трехсторонней рабочей группы под председательством вице-премьеров Республики Армения, Российской Федерации и Азербайджанской Республики, а также перспективы восстановления транспортных сообщений в регионе Южного Кавказа.