Волна протеста в Грузии: жители крупных городов требуют понижения цен

Жители четырех крупных городов Грузии – Тбилиси, Кутаиси, Поти и Кобулети – вышли на акции протеста из-за повышения цен в стране, как передает Арменпресс, об этом рассказывает корреспондент Sputnik Грузия с места событий.

Несколько десятков человек держат в руках плакаты с надписями: "Повысьте зарплаты", "Власти смеются над нами", "Что слышно о трудоустройстве?" "Гречиха подорожала на 80%".

По словам собравшихся, Грузия входит в десятку стран, жители которых просят убежища за границей.

"Грузия становится страной пенсионеров. Молодежь уезжает. Умные, сильные, трудоспособные люди убегают из Грузии. Это полная катастрофа", – сказал активист Георгий Мумладзе.

Протестующие требуют от властей изменить политику повышения тарифов и искоренить коррупцию, которая, по их словам, вновь появилась в стране.

"Людям обещали уменьшить тарифы на половину, снизить цены на горючее минимум на лари", – сказал член оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ираклий Надирадзе.

На месте акций мобилизованы сотрудники патрульной и охранной полиции. Митинги проходят без эксцессов.