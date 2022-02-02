У нескольких членов олимпийской делегации Армении был выявлен коронавирус: они не выехали в Пекин

У одного из членов олимпийской сборной Армении и у нескольких членов делегации оказался положительный результат на тест COVID-19.

Об этом «Арменпресс» сообщил президент Федерации лыжного спорта Армении Гагик Саркисян. Он, представляя сложившуюся ситуацию, сказал, что члены делегации перед отъездом в Пекин за три дня сдали тест на COVID-19.

«Таким образом, мы лишились Олимпиады. Если, даже, через несколько дней тест будет отрицательным, мы все равно не сможем добраться до Пекина из-за проблем с рейсами. Команды отправляются на Олимпиаду чартерными рейсами, последний рейс был 31 января. Мы попросили АОК каким-то образом отправить нашего лыжника в Пекин, старт которого намечен на 12 февраля», - сказал Саркисян.

Сейчас в Пекине находятся члены сборной Армении: лыжники Микаэл Микаелян, Катя Галстян, Ангелина Мурадян и тренеры Артур Микаелян и Алла Микаелян.

Возглавляет делегацию Армен Григорян из Национального олимпийского комитета.