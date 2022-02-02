Путин подписал указ о праздновании 200-летия со дня рождения Льва Толстого

Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2028 году 200-летия со дня рождения писателя Льва Толстого, как передает Арменпресс, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Учитывая выдающийся вклад Л. Н. Толстого в отечественную и мировую культуру и в связи с исполняющимся в 2028 году 200-летием со дня его рождения, постановляю: принять предложение правительства РФ о праздновании в 2028 году 200-летия со дня рождения Л. Н. Толстого", - говорится в документе.

Кроме того, правительству РФ поручено в шестимесячный срок образовать оргкомитет по подготовке к проведению празднования и утвердить его состав, а также разработать и утвердить план основных мероприятий.

"Рекомендовать органам государственной власти субъектов РФ и органам местного самоуправления принять участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных празднованию 200-летия со дня рождения Л. Н. Толстого", - добавляется в сообщении.