Украинские силовики обстреляли из минометов территорию ДНР

Украинские силовики обстреляли из минометов территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики, как передает Арменпресс, об этом сообщил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

" С 5.45 до 10.28 (совпадает с мск) зафиксированы обстрелы со стороны вооружённых формирований Украины в направлении населённых пунктов Коминтерново и Октябрь (подконтрольных ДНР - ред.). Выпущено пять мин калибром 82 миллиметра", - сказал представитель ведомства.

В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.