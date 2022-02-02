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Украинские силовики обстреляли из минометов территорию ДНР

Украинские силовики обстреляли из минометов территорию ДНР

Украинские силовики обстреляли из минометов территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики, как передает Арменпресс, об этом сообщил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

" С 5.45 до 10.28 (совпадает с мск) зафиксированы обстрелы со стороны вооружённых формирований Украины в направлении населённых пунктов Коминтерново и Октябрь (подконтрольных ДНР - ред.). Выпущено пять мин калибром 82 миллиметра", - сказал представитель ведомства.

В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.

 


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