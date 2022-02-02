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Во Франции не видят желания со стороны России вторгаться на Украину

Во Франции не видят желания со стороны России вторгаться на Украину

Франция не наблюдает со стороны России желания осуществлять военное вторжение на территорию Украины. Как передает Арменпресс, об этом заявил в среду министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в эфире телеканала France 2.

"Ситуация очень серьезная: десятки тысяч российских солдат находятся близ украинской границы, ожидаются военные маневры с участием российских и белорусских войск у границ Украины. Есть все условия для вторжения", - утверждает глава МИД. "Но к настоящему времени у нас нет никакой информации о желании президента России Владимира Путина переходить к действию", - добавляет Ле Дриан.

Министр отметил, что сейчас в приоритете должна быть работа над снижением напряженности в регионе. Он также выразил мнение, что в ходе последней встречи политсоветников стран "нормандского формата" переговоров по Украине (Россия, Украина, Франция и ФРГ) "был достигнут скромный прогресс", но есть потенциал для развития успеха. "Мы можем достичь соглашения по Украине. Условия известны, нужна лишь политическая воля, чтобы избежать худшего", - констатировал Ле Дриан.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.


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