Во Франции не видят желания со стороны России вторгаться на Украину

Франция не наблюдает со стороны России желания осуществлять военное вторжение на территорию Украины. Как передает Арменпресс, об этом заявил в среду министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в эфире телеканала France 2.

"Ситуация очень серьезная: десятки тысяч российских солдат находятся близ украинской границы, ожидаются военные маневры с участием российских и белорусских войск у границ Украины. Есть все условия для вторжения", - утверждает глава МИД. "Но к настоящему времени у нас нет никакой информации о желании президента России Владимира Путина переходить к действию", - добавляет Ле Дриан.

Министр отметил, что сейчас в приоритете должна быть работа над снижением напряженности в регионе. Он также выразил мнение, что в ходе последней встречи политсоветников стран "нормандского формата" переговоров по Украине (Россия, Украина, Франция и ФРГ) "был достигнут скромный прогресс", но есть потенциал для развития успеха. "Мы можем достичь соглашения по Украине. Условия известны, нужна лишь политическая воля, чтобы избежать худшего", - констатировал Ле Дриан.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.