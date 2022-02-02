COVID-19 становится эндемичным, заявили эксперты здравоохранения

Многие страны меняют свою стратегию по борьбе с коронавирусом и рассматривают его больше как эндемическое заболевание на фоне того, как новый штамм COVID-19 "омикрон" снижает эффективность таких жестких ограничительных мер, как локдауны, как передает Арменпресс, об этом рассказали РИА Новости эксперты в области здравоохранения.

Эндемическое заболевание – болезнь, обычная для какого-либо региона, постоянно присутствующая в сообществе людей. Эндемическими также могут быть инфекции, возбудители которых постоянно пребывают в определенной местности.

По мнению экспертов, неэффективность локдаунов при борьбе с "омикроном" связана с тем, что он легко передается.

"К сожалению, карантинные меры не снизили значительно высокий уровень передаваемости "омикрона", но замедлили его передачу. Поэтому они (власти) ослабляют ограничения, целью которых было уменьшить пик (заболеваемости). Теперь власти уверены, что больницы не будут переполнены", - заявила агентству профессор австралийского университета Дикина Катрин Беннет.

В свою очередь вирусолог Джонатан Стойе из института Фрэнсиса Крика в Лондоне считает, что полный отказ от карантинных мер преждевременен, "критически важно" определить, какие ограничения следует снять, а какие оставить.

По мнению Беннет, меньший уровень смертности от "омикрона" по сравнения с другими штаммами, а также более мягкое протекание болезни говорит об эффективности вакцин против коронавируса. По этой причине больницы смогли справиться с волной COVID-19, вызванной этим вариантом вируса, даже несмотря на большие цифры ежедневных заражений.