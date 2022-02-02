Глава МИД Австрии поддерживает формат сопредседательства Минской группы ОБСЕ

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и федеральный министр по европейским и международным делам Австрии Александр Шалленберг в ходе частной встречи в МИД и встречи в расширенном составе обсудили как армяно-австрийские отношения, так и региональные и международные события.

Как сообщает корреспондент «Арменпресс», Арарат Мирзоян представил Александру Шалленбергу информацию о нагорно-карабахском конфликте, о ситуации на армяно-азербайджанской границе и об армяно-турецком диалоге.

«Мне приятно отметить, что г-н Шалленберг однозначно приветствует и поддерживает усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию неразрешенного нагорно-карабахского конфликта, решению всех существующих гуманитарных вопросов, касающихся военнопленных, сохранения памятников культуры и вопросы доступности», - представил журналистам глава МИД Армении.

2-3 февраля в Армении с рабочим визитом прибыл федеральный министр Австрии по европейским и международным делам Александр Шалленберг. Визит направлен на дальнейшее развитие и углубление двусторонних отношений, придание им качественно нового импульса. После частной беседы министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна и министра Александра Шалленберга и встречи армянской и австрийской сторон в расширенном составе министры дали совместную пресс-конференцию.