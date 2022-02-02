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Глава МИД Австрии почтил память жертв Геноцида армян

Глава МИД Австрии почтил память жертв Геноцида армян

Делегация во главе с министром по европейским и международным делам Австрийской Республики Александром Шалленбергом, прибывшая в Армению с рабочим визитом, 2 февраля в сопровождении министра иностранных дел Республики Армения Арарата Мирзояна посетила Мемориал памяти жертв Геноцида армян. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Музей-институт Геноцида армян.

Директор Музея-института Геноцида армян Арутюн Марутян приветствовал гостей и представил историю создания мемориала. Главы МИД двух стран возложили венки к Мемориалу жертв Геноцида армян  и к вечному огню, почтив минутой молчания память святых мучеников Геноцида армян.
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