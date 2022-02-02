США могут перебросить в Польшу дополнительно 2,5 тыс. военных

Около 2,5 тыс. американских солдат могут быть переброшены в Польшу из числа 8,5 тыс. военнослужащих, которых планируют отправить в Восточную Европу. Как передает Арменпресс, об этом заявил в среду в эфире Польского радио глава Бюро национальной безопасности республики Павел Солох.

По его словам, американская сторона декларировала, что готовят на днях "переброску более 8-8,5 тыс. военнослужащих для всей Восточной Европы". "У нас, по всей видимости, окажутся дополнительно около 2,5 тыс. солдат", - сказал Солох.

Как подчеркнул представитель Бюро национальной безопасности Польши, действуют два плана. "Один - физическое присутствие американских военных, в том числе на польской земле. Второй - запуск механизма, создание возможностей для переброски существенного числа войск в случае возникновения такой необходимости. Здесь также ведется работа", - отметил он.

В настоящее время в Польше размещены около 5 тыс. военнослужащих США.

На прошлой неделе пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что США готовы направить в Европу 8,5 тыс. военнослужащих, но окончательное решение на этот счет еще не принято. По его словам, это боевые, разведывательные, авиационные, медицинские и транспортные подразделения. 25 января Кирби в эфире телеканала CNN уточнил, что Соединенные Штаты не планируют размещать свои войска в Европе вне территории стран, являющихся союзниками по НАТО. Президент Джо Байден 28 января указал, что власти США намерены в ближайшем будущем приступить к отправке небольшого дополнительного контингента войск в Восточную Европу.