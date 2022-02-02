Джейк Салливан и Ибрагим Калын обсудили вопрос нормализации армяно-турецких отношений

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и главный советник президента Турции Ибрагим Каллен обсудили по телефону вопрос нормализации армяно-турецких отношений. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Белый дом.

В частности, в Белом доме заявили, что стороны обсудили региональные вопросы, «в том числе усилия Турции и Армении по нормализации отношений».