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Джейк Салливан и Ибрагим Калын обсудили вопрос нормализации армяно-турецких отношений

Джейк Салливан и Ибрагим Калын обсудили вопрос нормализации армяно-турецких отношений

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и главный советник президента Турции Ибрагим Каллен обсудили по телефону вопрос нормализации армяно-турецких отношений. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Белый дом.

В частности, в Белом доме заявили, что стороны обсудили региональные вопросы, «в том числе усилия Турции и Армении по нормализации отношений».
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