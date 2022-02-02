Парламент Казахстана отменил согласование политики страны с Назарбаевым

Депутаты мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана согласились с предложенной сенатом поправкой, которая отменяет необходимость согласования с экс-президентом республики Нурсултаном Назарбаевым основных направлений внешней и внутренней политики, следует из трансляции, которая ведется на сайте мажилиса.

Ранее мажилис парламента Казахстана одобрил законодательные поправки, которые предполагают в законе о первом президенте Казахстана – Елбасы сохранить право Назарбаеву входить в состав Конституционного совета республики, а также выступать в правительстве и парламенте, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

При рассмотрении документа в сенате депутаты внесли свою правку, отменяющую необходимость согласования с Назарбаевым основных направлений внешней и внутренней политики.

На пленарном заседании мажилиса в среду депутаты согласились с этим изменением, теперь закон считается принятым и направляется на подпись президенту республики.

Возглавлявший Казахстан почти 30 лет Назарбаев сложил полномочия президента 20 марта 2019 года, но сохранил тогда за собой посты главы Совбеза, лидера партии власти "Нур Отан" и главы Ассамблеи народа Казахстана. В апреле 2021 года Назарбаев заявил о своем решении покинуть пост председателя АНК и передать эти полномочия действующему главе республики. Полномочия председателя Совета безопасности Назарбаев передал Касым-Жомарту Токаеву 5 января - в период массовых беспорядков в стране.