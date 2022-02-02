В Армении за прошедший день подтверждено 3 956 случаев заболевания COVID-19

По состоянию на 11:00 2 февраля в Армении всего подтверждено 374 878 случаев заражения COVID-19, 341 355 из которых вылечились. Всего в результате COVID-19 зарегистрировано 8 060 летальных исходов.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 23 923 пациента.

Как передает «Арменпресс», об этом говорится на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Армении.

За последние сутки проведено 9 658 тестов. Подтверждено 3 956 случаев заболевания COVID-19, вылечились 5 276 заболевших, есть 4 летальных исхода.

Всего проведено 2 744 536 тестирований.