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СМИ: в США при стрельбе на территории колледжа погибли двое полицейских

СМИ: в США при стрельбе на территории колледжа погибли двое полицейских

Двое полицейских скончались в результате стрельбы на территории Бриджуотерского колледжа в американском штате Виргиния, как передает Арменпресс, об этом пишет газета Washington Post.

Ранее в колледже сообщили РИА Новости об инциденте со стрельбой. Губернатор Гленн Янгкин заявил, что полиция задержала подозреваемого.

"Двое полицейских кампуса были застрелены на территории Бриджуотерского колледжа в Виргинии во вторник днем, говорится в сообщении колледжа для студентов и сотрудников", - пишет издание.

По информации газеты, погибшие были близкими друзьями.

Информация о смерти правоохранителей позднее была опубликована на сайте университета.
"Сотрудник полиции кампуса Джон Пейнтер и сотрудник службы обеспечения безопасности кампуса Дж. Дж. Джефферсон были застрелены на территории колледжа, когда они охраняли нас... Их любили студенты, преподаватели и сотрудники. Мне больно за их семьи и близких, как я знаю, и всем нам", - говорится в заявлении президента колледжа Дэвида Бушмана.


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