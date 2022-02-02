Дану Спэтару вновь будет выступать за «Ноа»

В ереванском футбольном клубе «Ноа» пополнение.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба клуба. В «Ноа» возвратился 27-летний Дану Спэтару, который заменит Максима Майровича.

Завершился зимний сезон чемпионата Армении по футболу. Лидером чемпионата является «Арарат-Армения», у которого 40 очков. На втором месте «Пюник» с 32 очками. Замыкает тройку «Арарат». «Ноа» на 4-м месте (22 очка), «Алашкерт» на 5-м месте, но действующий чемпион Армении сыграл на 2 матча меньше. «Урарту», сыгравший на один матч меньше, - на 6-м месте. Замыкают турнирную таблицу «Ван» (11 очков), «Нораванк» (9 очков) и ЦСКА (6 очков). Второй тур чемпионата Армении по футболу будет проведен в феврале.