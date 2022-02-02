Вратарь национальной сборной Армении по футболу будет выступать за «Пюник»

В футбольном клубе «Пюник» прибавление. К команде присоединился 35-летний вратарь сборной Армении Давид Юрченко.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба клуба.

Давид Юрченко начал свою карьеру в 2004 году в московском клубе «Титан». Через год он перешел в «Металлург» Лиепае (Латвия). В сезоне 2007 года Давид Юрченко выступал за минское «Динамо», затем с 2008 по 2011 гг. за «Крылья Советов» Самары. Один сезон он выступал за «Волгарь» Астрахани. Давид Юрченко в 2012-2013 гг. играл в саранской «Мордовии», в «Уфе» в 2013-2016 гг., в махачкалинской «Анжи» в 2016-2017 гг., в «Тосно», в составе которого стал обладателем Кубка России сезона 2017/2018. Затем он был в красноярском «Енисее», в 2018-2019 гг. , в карагандинском «Шахтере», в 2020 г. До перехода в «Пюник» Юрченко выступал за ереванский «Алашкерт», в котором он играл с января 2021 года.

Давид Юрченко провел 17 матчей за сборную Армении.