Европейские индексы выросли - 01-02-22
МОСКВА, 2 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 1 февраля:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.96% и составил 15619.39 пункта, французский CAC 40 вырос на 1.43% и составил 7099.49 пункта, британский FTSE вырос на 0.96% и составил 7535.78 пункта, а российский RTSI вырос на 1.56% и составил 1457.64 пункта.
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