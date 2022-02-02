Европейские индексы выросли - 01-02-22

МОСКВА, 2 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 1 февраля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.96% и составил 15619.39 пункта, французский CAC 40 вырос на 1.43% и составил 7099.49 пункта, британский FTSE вырос на 0.96% и составил 7535.78 пункта, а российский RTSI вырос на 1.56% и составил 1457.64 пункта.