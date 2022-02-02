Цены на цветные металлы - 01-02-22

ЛОНДОН, 2 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 1 февраля были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 0.10% и составила 3049.00 долларов США, цена на медь выросла на 1.28% и составила 9661.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 1.49% и составила 2241.00 долларов США, цена на никель выросла на 1.79% и составила 22750.00 долларов США, цена на олово выросла на 2.56% и составила 43050.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 1.07% и составила 3606.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 44750.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 71000.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.