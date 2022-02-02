Перевал Варденяц закрыт для транспортных средств с прицепом

Дорожный департамент сообщает, что по состоянию на 09:00 2 февраля на автодорогах Севанского региона и на поворотах Степанавана местами гололедица.

Как передает «Арменпресс», в сообщении отмечается, что на перевале Варденяц лежит снег, он закрыт для транспортных средств с прицепом.

Дорожные строители проводят работы по очистке и обработке дорог солью и песком.

Все автодороги межгосударственного и республиканского значения открыты.

Во избежание несчастных случаев, ДТП и блокирований водителям рекомендуется ездить лишь на автомобилях, снабженных зимними шинами.