В КГД Армении объявляются курсы по подготовке таможенных служащих

В Комитете государственных доходов начинается серия курсов подготовки таможенников по новым стандартам. Лучшие участники получат сертификат и предложение на должность в таможенной службе. Об этом «Арменпресс» сообщили в отделе по связям с общественностью Комитета государственных доходов.

Занятия предназначены как таможенникам, так и всем лицам, имеющим высшее образование, желающим участвовать в развитии новой качественной таможенной службы, независимо от опыта работы. Для тех, кто уже работает в системе, это еще и возможность потренироваться, продвинуться, попробовать свои силы в других подразделениях. Участники курсов получат базовые знания в данной сфере, пройдут практические занятия в таможенных органах, в том числе и на пограничных таможенных постах.

Прием на курсы будет проходить в два этапа: тестирование и собеседование. Для участия в приеме необходимо подать онлайн-заявку на адрес https://ats.hirebee.ai/am/jobs/dimord/apply, скачать копии необходимых документов. Знание иностранных языков, необходимых для поступления, можно будет проверить с помощью теста, организованного в Учебном центре КГД, если у вас нет документов, подтверждающих уровень знаний. Крайний срок подачи заявок: 28 февраля 2022 года.

Участники, прошедшие тестирования, смогут участвовать в собеседовании после заполнения анкеты по этике. На последнем этапе участники сдадут итоговый экзамен, по результатам которого получат предложения на замещение должности во вновь создаваемых подразделениях таможенной службы.

Целью нового порядка приема сотрудников таможенных органов является набор в реформируемую таможенную службу исключительно высококвалифицированных и потенциальных сотрудников, создание нового имиджа таможенника. Реформы в таможенной системе основаны на повышении качества услуг, предоставляемых предприятиям, гражданам, что реализуется за счет внедрения и совершенствования электронных систем в соответствии с мировыми тенденциями.

Порядок приема на курсы, сроки, необходимые документы и другие подробности представлены на официальном сайте Комитета государственных доходов: www.petekamutner.am/dimord.aspx

Для получения дополнительной информации звоните по следующим номерам: 060 844 988, 060 844 951 или пишите на адерс: [email protected]