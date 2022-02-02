Уровень воды в озере Севан по сравнению с февралем прошлого года снизился на 13 см

По состоянию на 1 февраля 2022 года уровень воды в озере Севан был на отметке 1 900 метров 39 сантиметров над уровнем моря.

Как сообщили «Арменпресс» в Службе «Армгидромет» МЧС РА, уровень воды в озере понизился на 13 сантиметров по сравнению с тем же днем прошлого года. За первый месяц текущего года по тоннельному водоводу Арпа-Севан, включая и подземные стоки, в озеро Севан поступило 7 338 000 кубометров воды. Реки, впадающие в озеро Севан, еще находятся в стадии зимней межени.

Хосров Хлгатян