Путин прокомментировал ответы США по гарантиям безопасности

Президент России Владимир Путин заявил, что США в своем ответе по гарантиям безопасности проигнорировали принципиальные пункты предложений России. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС.

По его словам, НАТО ссылается на право стран на свободный выбор союзов, но при этом пытается укрепить чью-то безопасность «за счет других».

«Но дело не только в том, чтобы кому-то предоставить право свободно выбирать способ обеспечения своей безопасности. Вторая неотъемлемая часть говорит о том, что нельзя допускать укрепления чьей бы то ни было безопасности за счет безопасности других государств», — сказал он.

26 января США и НАТО передали России свои письменные ответы на предложенные Москвой гарантии безопасности. В заявлениях они обозначили свои принципы в переговорах с Москвой.