Араик Арутюнян принял участие в церемонии открытия программы “Школа спикеров правительства”

Руководитель аппарата премьер-министра Араик Арутюнян 1 февраля принял участие в церемонии открытия программы “Школа спикеров правительства”.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе правительства, трехмесячная программа реализуется Международным республиканским институтом (IRI) при поддержке аппарата премьер-министра Республики Армения и USAID. В рамках трехмесячной программы пресс-секретари и сотрудники департаментов по связям с общественностью государственных органов Армении пройдут обучающие курсы, направленные на повышение их профессиональных навыков и укрепление межведомственного сотрудничества.

Приветствуя участников программы, Араик Арутюнян подчеркнул важность продолжительного развития институционального потенциала правительства в области коммуникации и связей с общественностью, подчеркнув, что эффективная и целенаправленная коммуникация является одним из залогов успеха проводимых правительством реформ. В связи с этим руководитель аппарата премьер-министра еще раз поблагодарил партнеров по USAID и IRI за поддержку правительства Армении.

С приветственными речами выступили ответственный миссии USAID в Армении по вопросам демократии, управления и верховенства закона Келли Стриклэнд, директор Международного республиканского института Джеймс де Уит и директор ГНКО “Центр общественных связей и информации” Гор Царукян.