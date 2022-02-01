Путин заявил о готовности наращивать сотрудничество с Венгрией по газу

Россия готова наращивать сотрудничество с Венгрией по транзиту газа. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-венгерских переговоров.

Он напомнил, что Россия и Венгрия перезаключили в 2021 году долгосрочные контракты на поставки газа на период до 2036 года. Кроме того, Путин подчеркнул, что Венгрия является транзитером российского газа.

"Мы, естественно, готовы к наращиванию взаимовыгодного сотрудничества в этой сфере, в том числе с учетом роли газа как наиболее чистого и экологичного топлива в переходный период к зеленой энергетике", - сказал Путин.

"Объемы газа в Европу где-то сократились примерно до 40%, и на следующий год будут, наверное, проблемы возникать у наших партнёров в Европе. У Венгрии не будут, потому что объемы дополнительные согласованы. Окончательное решение будет принято хозяйствующими субъектами где-то в начале апреля, но в целом согласовано", - добавил Путин.

Президент России отметил, что Россия и Венгрия также реализуют крупный стратегический проект в сфере атомной энергетики - "Росатом" возводит два новых энергоблока на венгерской АЭС "Пакш", что позволит увеличить мощность электростанции более чем вдвое.

"Важный вопрос, касающийся энергообеспечения. Благодаря вам, господин президент, мы смогли продлить долгосрочный договор о поставке газа из России… Мы планируем еще увеличить поставки газа на один миллиард кубических метров и будем вести переговоры по этому поводу в будущем", - заявил Орбан по итогам переговоров с Владимиром Путиным.

По словам Путина, на переговорах во вторник также были затронуты вопросы промышленной кооперации, в частности проект по производству и поставкам железнодорожных вагонов третьи страны, прежде всего, в Египет.