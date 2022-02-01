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Россия будет настаивать на честном разговоре с Западом: Лавров

Россия будет настаивать на честном разговоре с Западом: Лавров

Россия будет настаивать на честном разговоре и честном объяснении, почему Запад не хочет выполнять обязательства. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном во вторник.

По словам министра иностранных дел, реакция США на требование РФ добросовестно выполнять договоренности о неделимости безопасности негативная. 

Как отметил Лавров, Россия будет настаивать на честном разговоре и честном объяснении, почему Запад не хочет выполнять обязательства. Страны НАТО стремятся придать полному забвению ключевой принцип неделимости безопасности, заявил Лавров.

"Иными словами, этот ключевой принцип международного права (принцип неделимости безопасности - прим. ред.), согласованный на Евроатлантическом пространстве, наши западные коллеги пытаются попросту не проигнорировать, а придать полному забвению. И чтобы этого не произошло, когда мы получили реакции из Вашингтона на наши изначальные предложения, я подробно описал это в отдельном послании и направил его всем министрам иностранных дел государств ОБСЕ и ряду других государств, чтобы они знали нашу позицию", - отметил глава МИД РФ.


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