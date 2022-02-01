Госсекретарь США в беседе с Лавровым призвал к отводу войск и техники от границ Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник в телефонном разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил о готовности Вашингтона продолжать обсуждать с Москвой вопросы безопасности. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила по итогам беседы пресс-служба Госдепа.

"Госсекретарь Энтони Блинкен разговаривал сегодня с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в продолжение письменного ответа США на российские предложения по безопасности. Госсекретарь подчеркнул готовность США на двусторонней основе и вместе с союзниками и партнерами продолжать предметный обмен мнениями с РФ по связанным с безопасностью вопросам, вызывающим общую обеспокоенность, что мы намерены делать в полной координации с нашими партнерами и союзниками", - сказано в сообщении.

Блинкен также отметил необходимость снижения напряженности вокруг Украины и заявил о том, что все страны имеют право проводить самостоятельную внешнюю политику и выбирать союзы.

"Он [Блинкен] также подчеркнул приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины, а также праву всех стран самостоятельно определять свою внешнюю политику и союзы, - отмечается в документе. - Госсекретарь призвал к незамедлительной деэскалации и отводу войск и техники от границ Украины. Он подчеркнул, что дальнейшее вторжение на Украину сразу же приведет к серьезным последствиям, и призвал Россию идти путем дипломатии".