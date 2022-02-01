Великобритания выразила поддержку процессу нормализации армяно-турецких отношений

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 1 февраля провел телефонный разговор с министром Великобритании по вопросам Европейского соседства и Северной и Южной Америки Крисом Хитоном-Харрисом.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, Арарат Мирзоян поздравил Криса Хитона-Харриса с назначением на должность министра и пожелал ему успехов.

Стороны коснулись 30-летия установления дипломатических отношений между Республикой Армения и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии, отметив, что за последние три десятилетия была проделана большая работа по становлению и укреплению двусторонних отношений. Арарат Мирзоян и Крис Хитон-Харрис обменялись мнениями о дальнейшем расширении повестки двусторонних отношений и активизации диалога.

Собеседники обсудили вопросы региональной стабильности и безопасности.

В числе гуманитарных вопросов, требующих безотлагательного решения, была подчеркнута необходимость репатриации удерживаемых в Азербайджане армянских военнопленных и гражданских лиц и сохранение армянского религиозного и культурного наследия на территориях, перешедших под контроль Азербайджана.

Собеседники подчеркнули необходимость мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта в рамках мандата сопредседательства Минской группы ОБСЕ. Крис Хитон-Харрис отметил, что Великобритания поддерживает сопредседательство Минской группы ОБСЕ.

Арарат Мирзоян и Крис Хитон-Харрис также коснулись процесса нормализации отношений между Арменией и Турцией без предварительных условий. Британская сторона выразила поддержку процессу нормализации.