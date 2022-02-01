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Гор Царукян назначен директором ГНКО «Центр общественных связей и информации»

Гор Царукян назначен директором ГНКО «Центр общественных связей и информации»

Решением руководителя аппарата премьер-министра Араика Арутюняна, Гор Царукян назначен директором ГНКО «Центр общественных связей и информации» сроком на 5 лет. Как сообщает Арменпресс, основой для назначения стали итоги проведенного конкурса на вакантную должность.


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