Премьер Великобритании прибыл в Киев

Премьер–министр Великобритании Борис Джонсон прибыл в Киев, несмотря на то, что до этого контактировал с заболевшей коронавирусом главой МИД Лиз Трасс.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, Визит Джонсона оказался на грани срыва, когда глава МИД, которая должна была его сопровождать в поездке, накануне вечером получила положительный тест на COVID и ушла на самоизоляцию. Пресс-служба британского премьера сообщила, что визит состоится, если у Джонсона будет отрицательный ПЦР-тест.

Ожидается, что Джонсон обсудит с президентом Украины Владимиром Зеленским ситуацию на украинской границе с Россией. Ранее пресс-служба Джонсона сообщила, что визит станет "демонстрацией поддержки" Украине. Кроме того, Великобритания накануне визите объявила о выделении Киеву 88 миллионов фунтов на энергетическую независимость Украины.