Министры обороны Турции и Азербайджана провели переговоры в Анкаре 

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар встретился с министром обороны Азербайджана Закиром Гасановым.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Anadolu, министры провели двусторонние переговоры. После этого состоялась встреча в расширенном формате с участием делегаций.

Были обсуждены вопросы двусторонней и региональной обороны и безопасности, а также сотрудничество в области оборонной промышленности.