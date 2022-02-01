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Министры обороны Турции и Азербайджана провели переговоры в Анкаре 

Министры обороны Турции и Азербайджана провели переговоры в Анкаре 

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар встретился с министром обороны Азербайджана Закиром Гасановым.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Anadolu, министры провели двусторонние переговоры. После этого состоялась встреча в расширенном формате с участием делегаций.

Были обсуждены вопросы двусторонней и региональной обороны и безопасности, а также сотрудничество в области оборонной промышленности.


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