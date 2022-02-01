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Премьер-министр Ливана прибыл в Турцию

Премьер-министр Ливана прибыл в Турцию

В Анкаре во вторник состоялась церемония официальной встречи премьер-министра Ливана Наджиба Микати. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Anadolu, президент Турции Эрдоган встретил высокого гостя у парадного входа в Президентский комплекс.

Эрдоган и Микати представили друг другу делегации и обменялись рукопожатиями.

Президент Турции и премьер-министр Ливана проведут встречу один на один и в расширенном формате. Эрдоган и Микати примут участие в совместной пресс-конференции.


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