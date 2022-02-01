Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 01-02-22

ЕРЕВАН, 1 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 1 февраля, курс доллара США вырос на 0.60 драмa и составил 483.38 драм. Курс евро вырос на 4.74 драмa и составил 544.29 драм. Курс российского рубля вырос на 0.05 драмa и составил 6.28 драм. Курс британского фунта вырос на 3.22 драмa и составил 652.37 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 144.84 драмa и составила 27900.03 драм. Цена серебра выросла на 0.36 драмa и составила 349.6 драм. Цена платины выросла на 314.63 драмa и составила 15882.93 драм.