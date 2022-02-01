Абдул Салам Ханафи, который был назначен захватившим власть в Афганистане радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) на должность заместителя председателя временного правительства, обратился во вторник к представителям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с просьбой предоставить тест-системы для выявления штамма коронавируса "омикрон". Как передает Арменпресс, об этом сообщил заместитель пресс-секретаря запрещенного движения Инамулла Самангани.

"Ханафи призвал ВОЗ предоставить наборы для диагностики омикрон-штамма коронавируса, а также средства для лечения людей, страдающих раком, вызванным войнами и бомбардировками <...> за последние сорок лет", - написал Самангани в Twitter по итогам встречи зампреда правительства талибов с представителем ВОЗ в Афганистане Дапенгом Луо и директором программы по ликвидации полиомиелита регионального бюро ВОЗ для стран Восточного Средиземноморья Хамидом Джафари.