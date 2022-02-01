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Верхний Ларс сегодня: на Военно-грузинской дороге вновь введены ограничения

Верхний Ларс сегодня: на Военно-грузинской дороге вновь введены ограничения

Ситуация на центральной автомагистрали, ведущей к границе с Россией, изменилась из-за начавшегося снегопада и гололеда – движение на участке Гудаури-Коби автодороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс запрещено для прицепов и полуприцепов, как передает Арменпресс, об этом сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии.

Для остальных видов транспортных средств движение по Военно-Грузинской дороге в направлении России свободно.

Движение на участках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби будет осуществляться в круглосуточном режиме только через противолавинные тоннели.

Односторонним будет движение через тоннели для автомобилей с прицепом и полуприцепом, а также автобусов вместимостью более 30 мест.

Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.


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