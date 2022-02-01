Премьер-министр Армении поздравил канцлера Германии

Премьер-министр Армении Никол Пашинян по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами направил канцлеру ФРГ Олафу Шольцу поздравительное послание. Как передает «Арменпресс», правительство РА, сообщило что в послании, в частности, говорится:

«Ваше Превосходительство!

2022 год является юбилейным для Республики Армения и Федеративной Республики Германии. Тридцать лет назад, 31 января 1992 года, между нашими странами были установлены дипломатические отношения.

Оглядываясь на историю двусторонних межгосударственных отношений между Республикой Армения и Федеративной Республикой Германия, с удовлетворением хочу отметить, что они постоянно развивались и расширялись, обогащая летопись сотрудничества многими памятными событиями. Политический диалог на высоком уровне проходит успешно. Налажены тесные связи между Бундестагом ФРГ и Национальным собранием РА.

Одним из ключевых направлений сотрудничества с Германией является техническое и финансовое сотрудничество, в рамках которого федеральное правительство Германии на протяжении многих лет поддерживает устойчивое развитие Армении и демократические реформы. Германия является одним из важных экономических партнеров Армении и также и из стран ЕС.

Активно развивается сотрудничество в сферах культуры, науки и образования и в децентрализованном сотрудничестве. Существует широкое правовое поле.

Я тепло вспоминаю свои визиты в Германию в 2019-2020 годах, а также визит Федерального канцлера в Армению в 2018 году, в ходе которого были намечены новые перспективы развития нашей двусторонней повестки.

Поворотным моментом стало принятие Бундестагом Германии 2 июня 2016 года резолюции о признании Геноцида армян, чем Германия внесла значительный вклад в международный процесс признания и предотвращения подобных преступлений против человечности.

Я полон надежд, что содействие Германии работе сопредседателей Минской группы ОБСЕ будет постоянным, направленным на мирное и всеобъемлющее урегулирование нагорно-карабахского конфликта. Уверен, что совместными усилиями мы сможем придать новый импульс позитивной динамике развития армяно-германских отношений.

Пользуясь случаем, хочу поблагодарить Вас, а также государственных, политических и общественных деятелей Вашей страны, всех людей, внесших свой вклад в установление и укрепление армяно-германских отношений».