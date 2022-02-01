12-месячная инфляция в Армении постепенно снизится и приблизится к целевому показателю в 4%: ЦБ

Центральный банк Армении считает, что внешний сектор по-прежнему будет оказывать инфляционное влияние на экономику Армении, однако ожидается, что 12-месячная инфляция будет постепенно снижаться, приближаясь к целевому уровню в 4%. Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции заявил председатель Центрального банка Мартын Галстян.

Он сообщил, что на заседании 1 февраля 2022 г. Правление ЦБ приняло решение повысить ставку рефинансирования на 0,25 %, установив ее на уровне 8,0%. В декабре 2021 г. 12-месячная инфляция снизилась до 7,7%.

«12-месячная нормальная инфляция снизилась до 7,3% в соответствии с прогнозами ЦБ. Восстановление экономики продолжается и в основных странах-партнерах Армении. Высокая инфляционная среда на международных рынках сырья и продуктов питания сохраняется за счет роста цен на энергоносители и нарушения производственных цепочек. Рост мировых цен отражается в более высоком уровне инфляции, чем прогнозировалось и в странах-партнерах. Именно поэтому ЦБ стран-партнеров планируют ужесточать монетарные условия быстрее, чем ожидалось. Однако, иностранный сектор на экономику Армении все равно будет оказывать инфляционное воздействие», - сказал Галстян.

В Армении стремительно распространяется очередная волна эпидемии, но, по словам Галстяна, ее влияние на экономику уже слабее. В конце 2021 года более высокая, чем ожидалось, экономическая активность была зарегистрирована в строительном и в промышленном секторах. Совет согласен с тем, что совокупный спрос остается высоким за счет внешнего спроса, что способствует поддержанию инфляционной среды. Последние, а также ожидаемые изменения регулируемых цен отражаются на динамике инфляционных ожиданий.

В заключение Совет счел целесообразным повысить ставку рефинансирования. «В результате этих мер 12-месячная инфляция будет постепенно снижаться, приближаясь к целевому уровню в 4%. Совет Центрального банка считает, что неопределенность, связанная с макроэкономическими перспективами в связи с геополитическими событиями, по-прежнему высока. При этом риски отклонения инфляции от прогнозируемого направления в основном носят восходящий характер. В случае устранения рисков Совет адекватно отреагирует, обеспечив цель ценовой стабильности», - сказал Галстян.