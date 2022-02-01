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Андрей Руденко и Тойво Клаар обсудили процесс урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном

Андрей Руденко и Тойво Клаар обсудили процесс урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко провел телефонный разговор со спецпредставителем ЕС на Южном Кавказе и по кризису в Грузии Тойво Клааром. Как передает «Арменпресс», заявление по этому поводу распространило МИД России.

Собеседники детально обсудили ситуацию по безопасности и стабильности на Южном Кавказе накануне следующего 56-го раунда Международных женевских дискуссий, а также процесс урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном.
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