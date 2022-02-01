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Израиль просит Россию открыть границы для туристов

Израиль просит Россию открыть границы для туристов

Министр туризма Израиля Константин (Йоэль) Развозов обратился к российскому правительству с просьбой разрешить беспрепятственный въезд израильтян в РФ, как передает Арменпресс, об этом сообщила пресс-служба чиновника.

"В письме, направленном заместителю председателя правительства Российской Федерации Татьяне Голиковой, министр Развозов уведомил российские власти о том, что по следам его визита во главе израильской делегации в Москву в ноябре правительство Израиля приняло решение разрешить въезд россиян, вакцинированных "Спутником", разработав для них довольно комфортную процедуру въезда, — говорится в релизе. — В связи с этим ожидается, что правительство РФ предпримет ответный шаг и разрешит израильтянам беспрепятственный въезд в Россию".

Отмечается, что этот вопрос обсуждался в ноябре во время визита израильской делегации в Москву на встречах с главами Минздрава РФ и Роспотребнадзора. Въездной туризм между РФ и Израилем, несмотря на взаимно действующий безвизовый режим, был остановлен с началом пандемии.

"Вот уже почти два года, с марта 2020 года, десятки тысяч израильтян не имеют возможности повидаться со своими друзьями и близкими на территории России, многие совместные предприятия и бизнесы страдают, — цитирует заявление Развозова его пресс-служба. — Я надеюсь, что этот вопрос будет рассмотрен российской стороной в положительном ключе уже в самое ближайшее время".

 


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