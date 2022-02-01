В рамках Соглашения Армения-ЕС проводится ряд мероприятий в сфере статистики

В рамках реализации Соглашения о всеобъемлющем расширенном партнерстве (CEPA) Армения-ЕС предусмотрено 10 мероприятий в области статистики, пять из которых уже можно считать выполненными. Об этом, как передает «Арменпресс», заявила член Статистического комитета РА Анаит Сафян, представляя ход реализации предусмотренных соглашением мер.

По словам Анаит Сафян, Статистический комитет Армении в рамках Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС осуществил и продолжает осуществлять ряд важных мер, связанных с совершенствованием механизмов производства, обработки и представления статистических данных в различные государственные органы. Одной из мер, например, является совершенствование производства статистики миграции на основе данных из административных источников, другой - совершенствование методологии исследования статистики вакансий и инструментов, их приближение к европейским стандартам.

По словам Анаит Сафян, во всех сферах ведется большая работа, но поскольку есть потребность в экспертной помощи, армянская сторона обратилась к европейской стороне.

«Проделана большая работа, но есть пять мероприятий, по которым нам нужна помощь. Одно -статистика вакансий, другое - структурная бизнес-статистика, третья - статистика исследований и разработок, четвертая - статистика финансов, и последняя - обучение классификациям», - отметила Анаит Сафян.

Она подчеркнула, что Статистический комитет Армении с 1992 года тесно сотрудничает, с Евростатом, статистической службой Европейского Союза, используя все возможные инструменты сотрудничества. Ранее этим инструментом была программа TACIS, затем Twinning и TAIX. Анаит Сафян отметила, что благодаря этому сотрудничеству были внедрены европейские стандарты, нормы и методологии.

«Статистический комитет РА - единственная в Армении организация, которая реализовала две программы EU Twinning, более 15 мероприятий в рамках инструмента TAIEX. Сотрудничество с Европейским Союзом осуществлялось и в рамках других инструментов, называемых «Оценки». Мы всегда были открыты и прозрачны в отношении различных оценок, направленных на выявление наших сильных и слабых сторон. Каждая оценка приводит к предложениям, действиям по улучшению, по реализации всех этих предложений. Мы внедрили европейские стандарты, методологии, мы первыми среди стран СНГ внедрили классификатор видов экономической деятельности», - добавила Анаит Сафян.

Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС содержит пять статей в области статистики. В частности, в статье 30 говорится, что стороны должны развивать и укреплять свое сотрудничество по статистическим вопросам, тем самым достигая долгосрочной цели предоставления своевременных, сопоставимых на международном уровне и надежных статистических данных. Согласно соглашению, ожидается, что посредством стабильной, эффективной и профессиональной независимой национальной статистической системы будут предоставляться сведения, которые касаются граждан, предпринимателей и лиц, принимающих решения в Евросоюзе и в Армении, предоставляя им возможность принимать на их основе обоснованные решения.

Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС (CEPA), подписанное 24 ноября 2017 года в Брюсселе в рамках 5-го Саммита Восточного партнерства, - правовая основа партнерства между Арменией и Евросоюзом. Оно вступило в силу 1-го марта 2021 года.