В Грузии отменяют "зеленые паспорта", заявил глава оперативного штаба Межведомственного координационного совета по борьбе с распространением COVID-19 Георгий Гибрадзе на брифинге во вторник, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

С 1 декабря в Грузии начал действовать так называемый "зеленый паспорт", который также признан ЕС. Без ковид-паспортов нельзя было попасть в рестораны, театры, фитнес-центры и другие заведения.

"С четом быстрого темпа распространения омикрона и слабого течения вируса, а также с учетом мировой практики, совет принял решение упразднить обязательство требовать "зеленый паспорт", – заявил Гибрадзе.

При этом он подчеркнул, что все системы учета выявления COVID-19 остаются в действии.

"Те лица, которым "зеленый паспорт" нужен для путешествия за границей, вновь смогут пользоваться этим механизмом", – пояснил Гибрадзе.